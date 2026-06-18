תלונה נוספת נגד גור לוי: "צילם אותי במהלך אקט מיני ללא הסכמתי"

צעירה נוספת הגישה אמש (רביעי) תלונה במשטרה נגד גור לוי, החשוד בתיעוד נשים בתאי הלבשה ובאונס. המתלוננת טענה כי לפני כשנתיים, במהלך מפגש ביניהם במועדון בתל אביב, לוי צילם אותם במהלך אקט מיני בתא שירותים ללא הסכמתה.

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לדבריה, רק לאחר שנחשפה לפרסומים האחרונים בעניינו של לוי, הבינה כי ייתכן שמדובר בדפוס פעולה רחב יותר והחליטה לפנות למשטרה. עוד טענה כי כשנה לאחר האירוע שלח לה לוי את הסרטון שתיעד את המפגש.

במשטרה גבו מהצעירה עדות הבוקר, ולוי נחקר גם בנוגע לתלונה זו. הוא קשר עצמו לאירוע אך הכחיש כי שלח למתלוננת את הסרטון. במשטרה טוענים כי הממצאים שנאספו עד כה מצביעים על תמונה שונה.

לפי גורמי החקירה, האקט המיני עצמו היה בהסכמה, אך החשד נוגע לתיעוד שבוצע לכאורה ללא ידיעתה או הסכמתה של המתלוננת. עד כה מתנהלים נגד לוי ארבעה תיקים שונים, ובמשטרה מציינים כי הוא מסרב למסור את קוד הגישה לטלפון הנייד שלו, ואפשר לחוקרים לעיין בגלריה בלבד כשהמכשיר בידיו. עוד עולה מהחקירה כי קיים חשד שנמחקו תכנים מהמכשיר.