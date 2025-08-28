דירה בערד התגלתה כמעבדת סמים – השכן "התמים" נעצר

מומלצים -

דיירת שכנה בשכונת הווילות השקטה בערד הבחינה בעשן יוצא מדירה סמוכה והזעיקה את כוחות ההצלה. עם הגעת הכבאים ושוטרי תחנת ערד, התגלה כי מדובר במעבדת סמים לגידול קנאביס - שפעלה בדירה במשך חודשים.

בבדיקה נמצאו יותר מ-150 גרם של שתילי קנאביס, חומרי דישון, גופי תאורה וציוד נוסף לגידול סמים. החשוד המרכזי, שהשכיר את הדירה, נעצר מספר ימים לאחר מכן. לטענתו, אין לו קשר ישיר לגידול הסמים, אך המשטרה לא קיבלה את גרסתו והוגש נגדו כתב אישום בגין גידול ומכירת סמים ללא היתר.

רס״ב דודו לוגסי מתחנת ערד ציין כי החקירה הייתה מורכבת, וניסיונות החשוד להסתיר את פעילות המעבדה לא צלחו: "הוא טען שמדובר בחברו הדמיוני, אך הנתונים והראיות חשפו את האמת".

השכנים, שהכירו אותו כדייר שקט, נדהמו לגלות כי מתחת לאפם פעלה פעילות פלילית מסיבית.