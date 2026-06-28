בקשה נוספת לצו מאסר נגד אשר בן עוז, מגיש "הפוסקאס", הוגשה היום (ראשון) לבית משפט השלום בתל אביב-יפו בטענה כי הוא צבר חובות של כ-14,060,000 שקלים. הנאמן בתיק עו"ד רן מסיקה, טוען כי בן עוז מתגורר בפנטהאוז יקר ערך, מנהל אורח חיים ראוותני ומצהיר בטלוויזיה שלא ישלם את חובותיו. מנגד, החייב טוען בחקירתו כי הוא אינו מרוויח שכר וכי אחיותיו מבית שאן מסייעות לו כלכלית במזומן.

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הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה דחופה למתן הוראות, במסגרתה הוא מבקש מהשופט ליאור גלברד להורות על הטלת סנקציה של מעצר למשך עשרה ימים על בן עוז, או מאסר מכוח פקודת ביזיון בית המשפט. זאת, לאחר שלטענת הנאמן החייב מפר ברגל גסה את הוראות ההליך, לא שילם שקל לקופת הנושים, לא הגיש דוחות כלכליים ואף צבר חובות חדשים, בהם חוב בגין נכס בעפולה שלא פונה.

בן עוז טען בחקירתו מ-14 במאי כי כרגע אינו עובד בשביל שכר, וכי מי שמאפשרות לו את הוצאות המחיה הן בעיקר אחיותיו ואחייניתו המתגוררות בבית שאן (בהן מורה לחינוך מיוחד וסייעת בגן ילדים). לדבריו, הן מבקרות אותו ומעניקות לו בממוצע כ-2,000 עד 2,500 שקלים במזומן, קונות לו מצרכים בסופר ומנקות עבורו. כשנשאל על הוצאות גבוהות יותר, טען שהוא מקבל כספים מחברים, אך סירב לחשוף את זהותם כדי לשמור על דיסקרטיות.

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כנגד בן עוז הוגשו תביעות חוב עצומות בסך של כ-14,060,000 שקלים. על פי החלטה קודמת של בית המשפט מ-2 באפריל, היה על החייב לשלם לקופת הנשייה סך של לפחות 10,000 שקלים בתוך 30 ימים, להגיש דוחות ולהמציא מסמכים. למרות שבחקירתו הציע מתווה תשלומים מדורג (במסגרתו ביקש לשלם 5,000 שקלים עד סוף מאי, 8,000 שקלים עד סוף יוני, ולהעמיד את התשלום החודשי החל מאוגוסט על 8,000 שקלים), הנאמן מבהיר כי מדובר היה בהתחייבות "מהפה אל החוץ" וכי חוב הפיגורים עומד על 21,000 שקלים, כאשר קופת ההליך נותרה ריקה לחלוטין.

במקביל לבקשת המעצר, הגיש הנאמן בקשה נוספת לקבלת פסיקתה המורה למשרד הפנים -רשות האוכלוסין, למסור לידיו תדפיס פרטים מלא של אחיו, אחיותיו וילדיו. מטרת הבקשה היא לזמן את בני המשפחה לחקירה בפני הנאמן, על מנת לבחון לעומק את טענות החייב בדבר הכספים שהוא מקבל מהם לכאורה. השופט ליאור גלברד קבע לוח זמנים קצר לתגובות: החייב נדרש להגיש תשובה לבקשת המעצר בתוך 20 ימים ותשובה לבקשת המידע ממשרד הפנים בתוך 14 ימים, כאשר עמדת הממונה על חדלות פירעון תוגש בתוך 14 ימים לאחר מכן.