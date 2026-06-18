בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר היום (חמישי) מאסר עולם ועוד שנתיים מאסר במצטבר על משה אטיאס, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של אשתו, סיגלית ברכה ז"ל, אם שלושת ילדיו. בנוסף חויב אטיאס לשלם פיצוי בסך 258 אלף שקלים למשפחתה.

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על פי הכרעת הדין, אטיאס רצח את סיגלית בביתם בלוד באוגוסט 2023. הוא חבט בראשה שבע פעמים באמצעות משקולת, ולאחר מכן נטל סכין מהמטבח, שב לחדר השינה ודקר אותה פעמים רבות בפלג גופה העליון כדי לוודא את מותה.

לאחר שרצח את אשתו, ירד משה בחזרה למטבח, שטף את ידיו מדמה של זוגתו והכין לעצמו כוס קפה, ירד אל רכבו וכעבור דקות דיווח למד"א כי "רצח את אשתו".

במהלך המשפט טען אטיאס כי סבל מהפרעה נפשית שפגעה ביכולתו להבין את מעשיו, אולם בית המשפט דחה את הטענה וקבע כי פעל באופן מחושב ומתוכנן. השופטים ציינו כי הנאשם היה אובססיבי וקנאי כלפי אשתו, ולא היה מוכן להשלים עם האפשרות שתעזוב אותו.

אחותה של סיגלית, לימור כהן, אמרה לאחר גזר הדין כי "האמת יצאה לאור" וכי המשפחה זכתה לצדק לאחר שלוש שנים קשות של התמודדות עם האובדן וההליך המשפטי. בפרקליטות בירכו על ההחלטה ומסרו כי מדובר במסר ברור נגד אלימות במשפחה ופגיעה בנשים במרחב הביתי.