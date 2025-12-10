חקירת מני בנימין - והקשר לארגון הפשע | פרטים חדשים

במחלקה לחקירת שוטרים חושדים כי ראש יחידת להב 433, ניצב מני בנימין, הבטיח לראש עיריית נצרת לשעבר עלי סלאם שיברר עבורו מידע משטרתי בנושאים שונים. בנימין לא הכחיש זאת בעת החקירה, אך הציג לכך הסברים.

במח"ש כעת רואים בקשר בין בנימין לסלאם כקשר חברי. במהלך החקירה אף הטיחו בבנימין את העובדה שהשתתף באירועים משפחתיים של סלאם, בעוד בנימין טען כי הקשר ביניהם הינו "מקצועי בלבד". אין ויכוח שבנימין לא עדכן את סלאם על החקירה הסמויה נגדו.

אחרי שחקרה היום שלושה שוטרים נוספים בפרשת השחיתות בעיריית נצרת, בהם גם קצין בכיר, מח"ש רואה באירועים כחדירה של ארגון הפשע "בכרי" למשטרה.

כזכור, סלאם נעצר הלילה בגל פשיטות של המשטרה באזור נצרת, בהן נעצרו גם מספר בכירים בארגוני פשע בעיר וסביבתה. המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי" ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.

