כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) נגד בנימין פרלמן, בן 28 מכרמיאל, בגין אונס וביצוע מעשים מגונים בחברו לספסל הלימודים בישיבה בירושלים לפני מספר שנים.

מכתב האישום עולה כי בחג פורים של שנת 2020 פרלמן פגש במתלונן בפנימייה שבה למדו השניים. הוא הבחין כי המתלונן שתוי ומעורפל לאחר שצרך אלכוהול לרגל חג פורים, ואף מתקשה בשליטה פיזית. פרלמן ניצל את מצבו ואנס אותו, חרף ניסיונותיו להתנגד ותחנוניו שיחדול ממעשיו. לאחר מכן, עזב את המקום והמשיך בשגרת יומו.

בחודש מרץ האחרון נעצר צבי דב ליפשיץ, תושב ירושלים בן 23, בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בקטינה. המעצר התבצע בסוף השבוע האחרון בתום חקירה מאומצת, רגעים ספורים לפני שהחשוד עמד לחגוג באירוע "שבע ברכות" שנערך לכבודו בבירה.

ליפשיץ, כך על פי החשד, פגש בקורבן בעת שעשתה דרכה לבית חברתה, פיתה אותה באמתלה שייתן לה 'סוכריה עם ג'לי', ובהמשך לכך הוביל אותה אל קומת הגג של מבנה בעיר, שם ביצע בה את זממו עד שהגיע לפורקנו.