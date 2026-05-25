תיעוד בלעדי שהגיע היום (שני) לידי i24NEWS, מאירוע הדקירה באילת לפני כחודש - נראים החשודים הולכים לאור יום בטיילת בעיר, ואז ניגשים לשולחן שבו ישב הקורבן בבית קפה הומה אדם, דוקרים מספר פעמים ונמלטים. הנדקר - עבריין בכיר לשעבר בארגון הפשע של מיכאל מור. המשטרה חושדת כי המניע לדקירה הוא סכסוך כספי על קווי הלוואות וסחר בסמים באילת.

שני הנאשמים, איתן מהרטו ופלקה אלו, הגיעו לאחר הדקירה אל הכביש העובר בסמוך לטיילת, שם המתין להם הנאשם השלישי - צביון בן ישראל לסי, בתוך רכב שנגנב על ידם זמן קצר קודם לכן והשלושה ברחו מאזור החוף. הם הגיעו לדירה בה התגורר לסי, התוודאו בפני בעל הבית שדקרו אדם ושכנעו אותו שהשכיר אותה ושהו שם מספר ימים והתחבאו שם.

לשלושת הנאשמים עבר פלילי כבד: הרשעות קודמות בעבירות אלימות ורכוש, כאשר למהרטו ישנן גם הרשעות בעבירות נשק, וכל השלושה כבר ריצו מספר רב של עונשי מאסר בעבר.

אתמול פורסם כי פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד איתן מהרטו (30) מבאר שבע, פלקה אלו (34) מלוד וצביון בן ישראל לסי (26) מראשון לציון.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד שרון שוורץ מפרקליטות מחוז דרום כי הנאשמים נקטו באלימות חמורה כלפי המתלונן, בצהרי היום, במקום הומה אדם - בחוף הים באילת, באמצעות נשק קר ומסוכן מסוג סכין ודקרו את המתלונן בגבו עד כדי כך שהמתלונן הובהל אל בית החולים. לנאשמים יוחסו עבירות של חבלה בכוונה מחמירה והחזקת סכין.