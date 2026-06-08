שתק בחקירה: צעיר ממעלה אדומים יואשם בהתעללות המחרידה בכלב בכפר הפלסטיני

מחא כף ושתק: הצהרת תובע, לקראת כתב אישום, הוגשה אמש נגד תושב מעלה אדומים כבן 16, אשר תועד מכה באכזריות רבה כלב בכפר הפלסטיני עטארה. מעצרו הוארך עד ליום רביעי.

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מחומרי החקירה עולה כי טרם מעשיו, הגיע החשוד אל חצר ביתו של הפלסטיני בכפר עטארה, הסתובב שם במתחם ובשלב מסוים ללא כל הסבר מניח את הדעת, החל להכות את הכלב באכזריות רבה. עוד עולה כי לאחר ש'כלה את זעמו' בבעל החיים וגרם לו חבלות של ממש, בעיקר בראשו, עזב החשוד את המקום.

סעיף 27א

במשטרה ציינו, כי הוא שמר על שתיקה במהלך ימי חקירתו, אולם בחקירתו מחא כפיים ושרק מעת לעת. פעולות חקירה נוספות שבוצעו במהלך ימים אלו, חיזקו וביססו את החשדות כלפיו. כתב האישום נגדו יוגש בהמשך השבוע, כאשר מעצרו הוארך עד ליום רביעי.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ׳י, ציין כי "מדובר באירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים, מעשה הפוגע בערכים האנושיים הבסיסיים ומעורר סלידה וחלחלה בקרב כל חלקי החברה, ללא הבדל מגזר, דת, עדה או לאום. מיד עם קבלת התיעוד נפתחה חקירה מקצועית ומאומצת, שבמסגרתה פעלו שוטרי המחוז בכל הכלים העומדים לרשותם לאיתור החשוד, לזיהויו מעצרו ובכך מיצוי הדין עמו".

"אני מבקש להביע הערכה למפקדי ולשוטרי המפקדה המשימתית שפעלו בנחישות, במקצועיות ובמסירות- מי שמבצע מעשים אכזריים מסוג זה, חייב לתת את הדין. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות במקרים מעין אלו, שכן מקומם של עבריינים מסוג זה מאחורי סורג ובריח", סיכם.