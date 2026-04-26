בלעדי ל-i24NEWS: רגעי המעצר של החשוד המרכזי ברצח בנימין ימנו זלקה, בן ה-21 שהוכה ונדקר על ידי ההמון בפיצרייה בה עבד בערב יום העצמאות, לאחר שהעיר לקבוצת נערים שלא ירססו ספריי שלג במקום, כך חשפה הערב (ראשון) ראש דסק הפלילים לי עייש לצד פרטים חדשים על הפרשה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הנער שנעצר, בן 15 בלבד, היה במנוסה ואותר בדירת אביו במרכז הארץ. כשהבלשים הגיעו לדירה הם נאלצו לפרוץ את הדירה בזמן שהקטין ניסה להימלט. הוא נעצר בתום מרדף.

על פי החשד, הוא ביצע את הדקירה שבסופו של דבר הביאה למותו של זלקה ז"ל. בית המשפט האריך את מעצרו בחמישה ימים. כרגע הוא טוען שהוא אינו קשור לאירוע, אך גורם בחקירה אומר: "ההכחשה לא תשאר לאורך זמן".

במסגרת החקירה נעצר חשוד נוסף בן 15 שלא היה במנוסה אבל המשטרה כן הצליחה לקשור אותו לאירוע. למרות הגיל הצעיר של העצורים, חלקם התנהלו כמו עבריינים מנוסים נמלטים, וחלקם אף נמלטו לשטחי יהודה ושמרון כדי לחמוק ממעצר ונתפסו בתום מרדף בידי יחידות מיוחדות של מג"ב.

החשודים תיאמו גרסאות והיו ערוכים לגל המעצרים, ובידי החוקרים ממצאים פורנזיים שהועברו לבדיקות מעבדה.

מוקדם יותר היום פורסם תיעוד הרצח של ימנו זלקה, לאחר שהעיר לקבוצת נערים שלא ירססו ספריי שלג במקום.