הוגשה תלונה על אונס: איש תקשורת בכיר נחקר במשטרה

איש תקשורת בכיר נחקר היום (חמישי) במשטרה, בחשד לביצוע עבירות מין - תוך ניצול יחסי מרות. העובדת הגישה תלונה על אונס - אולם הוא מכחיש בתוקף. החקירה נפתחה לפני כחודשיים וחצי, לאחר שהמתלוננת פנתה למשטרה. ככל הנראה העבירות בוצעו בשנת 2017.

על פי החשד, איש התקשורת, בשנות ה-50 לחייו, ביצע עבירת מין באישה בשנות ה-30 לחייה, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה. מדובר בעובדת ששימשה כפרילנסרית תחת ניהולו באותה תקופה, ולפני מספר שבועות פנתה למשטרה והגישה תלונה רשמית. העורך נחקר באזהרה במהלך השבועות האחרונים - שוחרר בתנאי הרחקה מהמתלוננת. עדויות נגבו - כולל מעובדי העיתון.

במהלך החקירה בוצעו מגוון פעולות רבות כגון גביית עדויות וחקירה באזהרה של החשוד. בתום החקירה התיק הועבר לעיון והחלטת הפרקליטות.

עורכי דינו של איש התקשורת ממשרד ברטל כהן, מסרו: "מרשנו זומן לאחרונה לחקירה בשל תלונה שהוגשה נגדו בנוגע למעשים שנעשו, על פי הנטען, בשנת 2017, במסגרת יחסי העבודה. מרשנו שיתף פעולה עם המשטרה באופן מלא, העמיד לעיונה ראיות אובייקטיביות ואותנטיות מזמן אמת המפריכות את הנטען. לא בכדי הודעת הדוברות אינה כוללת המלצות, והוא שוחרר ללא כל תנאי או מגבלה".