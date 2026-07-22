פרסום ראשון: נעצר חשוד ראשון לאחר גל ההצתות בקפה ברמת גן שפתח בשבת

התפתחות משמעותית בחקירת סדרת ההצתות של בית הקפה "בנדיטה" ברמת גן: חוקרי יל"פ מרחב דן עצרו צעיר בן 23, תושב ביתר עילית, בחשד למעורבות ישירה בהצתת בית העסק ב-1 ביולי.

לפי חשד המשטרה, העצור פעל יחד עם מעורבים נוספים ומילא תפקיד מרכזי בתכנון, בהתארגנות ובביצוע ההצתה.

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החשוד, שנהג ברכב בזמן האירוע, נעצר לאחר שסירב להתייצב לחקירה למרות צו המעצר שהוצא נגדו עוד שבוע לאחר המקרה, ומעצרו הוארך. במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת וכי צפויים מעצרים נוספים של מעורבים בפרשה.

במשטרה טוענים כי בידיהם ראיות הקושרות את החשוד ואת הרכב שבו נהג להכנות המוקדמות, לאמצעים ששימשו לביצוע ואף להצתה עצמה. במערכת האכיפה ציינו כי החשוד ביצע פעולות שבלעדיהן האירוע לא היה יוצא לפועל. במקביל, החוקרים בודקים כעת קשר ישיר בינו לבין חשודים נוספים לשורת אירועי הצתה קודמים שארעו באותו בית קפה במהלך החודשיים האחרונים.

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המעצר מגיע לאחר שבית הקפה, שנפתח רק לפני כארבעה חודשים, ספג שלושה מקרי הצתה שונים שגרמו לו לנזקים כבדים. בעקבות האירועים התעורר זעם ציבורי נרחב ברמת גן, שכן על פי ההערכות והחשדות במקום, בית העסק סומן כמטרה רק בשל העובדה שהוא פועל בימי שבת. בעיריית רמת גן גינו בחריפות את המעשים, ואף הוחלט על שורת צעדי תמיכה בעסק ובהם קיום אירועים עירוניים בסמוך אליו.

האירועים החמורים גררו גם תגובות נוקבות במערכת הפוליטית. חברת הכנסת נעמה לזימי, שהגיעה לביקור תמיכה במקום יחד עם סגן ראש העיר רועי ברזילאי לאחר ההצתה ב-1 ביולי, תקפה את המניע מאחורי המעשים והביעה תרעומת על הרקע לאירוע: "הציבו תמיכה בבית הקפה 'בנדיטה' שנפתח לפני שלושה חודשים בלבד, וכבר ספג שלוש הצתות מכוונות אך ורק בשל העובדה שהוא פועל בימי שבת. זה לא אירוע פלילי - זה טרור קנאי קיצוני ומסוכן שמטרתו להטיל אימה".

ראש העיר, כרמל שאמה הכהן, התייחס אף הוא למצב והבהיר: "מי שמנסה להטיל פחד באמצעות אלימות והצתות לא יצליח לשנות את אופייה של רמת גן. בקרב על רמת גן ליברלית וחופשית אנחנו ננצח".