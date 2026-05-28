במבוי סתום: שוחררו האחים החשודים בניסיון חיסול ראש המועצה

חקירת ניסיון ההתנקשות בראש מועצת ג'דיידה-מכר סוהיל מלחם וסגנו נקלעה היום (חמישי) למבוי סתום, לאחר ששני אחים, החשודים היחידים שנעצרו במסגרת הפרשה, שוחררו ממעצרם. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה באופן סופי את ערר המשטרה והורה על שחרורם של השניים.

באי כוחם של החשודים, עו"ד עריד ויסאם ועו"ד שאמי אסד, מסרו בתגובה כי מרשיהם שוחררו בתנאים מגבילים לאחר שנקבע בצורה ברורה כי אין ראיות הקושרות אותם לביצוע המעשה ואין כל חיזוק לחשדות שיוחסו להם. במהלך החקירה של ימ"ר חוף הצליחו החוקרים לאסוף מספר ממצאים, אולם אלו לא הספיקו כדי לגבש ראיות מוצקות נגד האחים, תושבי המועצה, אשר הכחישו בתוקף כל מעורבות בירי אף שאישרו כי נכחו בחתונה הסמוכה.

החשד נגד האחים נותר ברמת חשד סביר בלבד שלא הצדיקה את המשך החזקתם מאחורי סורג ובריח. כפי שנחשף ב-i24NEWS, סמוך למועד הירי סירבו בשירות הביטחון הכללי (שב"כ) להצטרף לחקירת האירוע, החלטה שלדברי גורמים במערכת אולי שינתה את תמונת המצב כולה.

ניסיון החיסול החמור התרחש ב-18 במאי, כאשר ראש המועצה, סוהיל מלחם, נפצע קשה וסגנו נפצע בינוני מירי מחוץ לאולם חתונות בכפר. מלחם, שסומן כמאוים תקופה ארוכה ואף סבל בעבר מירי לעבר מאבטחו, שהה במקום ללא אבטחה, ומפכ"ל המשטרה הגדיר את הפגיעה בנבחרי הציבור כחציית קו אדום ופגיעה ישירה בסמלי שלטון. החקירה הוטלה בעדיפות עליונה על ימ"ר חוף תוך הקצאת משאבים טכנולוגיים רבים, אך המצוד של כוחות המשטרה טרם הוביל לקצה חוט משמעותי.