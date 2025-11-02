בתוך אולם ביהמ"ש: גבר תקף קצין משטרה ופצע אותו | תיעוד

תושב נתיבות בן 31 חשוד שתקף קצין משטרה באגרופים וגרם לו לחבלות - בתוך אולם בית משפט השלום בבת ים. היום (שני) הוגשה נגדו הצהרת תובע.

האירוע התרחש לפני כשבוע, במהלך שיחה בין הקצין לבני משפחתו של הנאשם בבית המשפט. בתיעוד מהמקרה נראה החשוד קם לפתע מכסאו, מתנפל על הקצין ומכה אותו נמרצות עד שנפל לרצפה. כתוצאה מכך, הקורבן נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי.

לשוטרים שהגיעו למקום התברר כי החשוד המתין עם בני משפחתו לדיון שהיה אמור להתקיים בגין מעורבות בתאונת דרכים עם נפגעים. בהמשך תקף החשוד את המאבטחים, אשר הצליחו להשתלט עליו. הוא נעצר לחקירה ומעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב.

בתום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע ובימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.