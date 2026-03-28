החשד לאונס במקלט ציבורי בטירת כרמל: בחקירה עלה כי החשוד, חי נפתלי, היה במעצר בית בזמן האירוע - כך דיווחה הערב (שבת) ראש תחום פלילים לי עייש. המשטרה צפויה לבקש מחר את הארכת מעצרו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

המתלוננת העידה כי נפתלי "אנס אותי במשך שעות", ושחטף ממנה את הטלפון הנייד בזמן ביצוע המעשים. בין השניים קיימת היכרות מוקדמת, והם מתגוררים באותו הבניין.

נפתלי, בעל עבר פלילי עם 12 הרשעות קודמות שרובן עבירות אלימות, טען בחקירתו בעבר כי המעשים היו בהסכמה.

הוא מכחיש את החשדות נגדו וטען כי בינו לבין המתלוננת התפתח ויכוח סביב כסף שבמהלכו נקרע שטר של 200 שקל. עוד הוסיף כי זו לא הפעם הראשונה בה היא מגישה נגדו, לטענתו, תלונת שווא.