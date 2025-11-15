"נוכל הטינדר" שוחרר מהמעצר ומגיב: "עשינו את הבלתי ייאמן"

לאחר חודשיים במעצר, "נוכל הטינדר" סיימון לבייב שוחרר אתמול מהכלא בגאורגיה. הוא נעצר בספטמבר בעקבות צו מעצר בינלאומי בשל חשדות להונאה במיליוני שקלים. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" את הפרטים על הסדר הטיעון המקל ועדותו של לבייב מתא המעצר. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

על שהותו במעצר, העיד לבייב: "זה כלא באמת קשה, הכי קשה שהייתי בו. אני עצור כבר 45 יום, נעול 24 שעות בתא קטן עם עוד 6 אנשים. אף אחד כאן לא מדבר או מבין אנגלית. מקלחת פעם בשבוע, 45 דקות טלפון בחודש ובלי טלוויזיה".