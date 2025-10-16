התחזו לשוטרים ופתחו באש: תחקיר ניסיון החיסול ב-443

מתחקיר ניסיון החיסול בכביש 443, בו נרצח ם עובר אורח, עולה כי היורים התחזו לשוטרים. החיילים שהיו במקום הבחינו תחילה בפריטי לבוש שזוהו כפריטי משטרה ולכן לקח להם כמה שניות להבין את התמונה, אך לאור הקריאות של אזרחים בזירה הם החליטו לבצע ירי לעבר רוכב האופנוע שנוטרל בזירה.

הקורבנות נסעו ברכב שטח מסוג רוביקון מכיוון גינתון לעבר הצומת המובילה למתקן אדם. במהלך הנסיעה נצמד אליהם אופנוע שהוסווה כאופנוע משטרתי; עם פליקרים, ארגז אחורי דמוי משטרתי ולוחית רישוי מזויפת. על האופנוע רכבו שניים: נהג ויורה לבושים במכנסי דגמ"ח, במעילים הדומים למדי יס"מ או מג"ב.

האופנוע נצמד לרכב, והרוכב האחורי פתח באש מנשק ארוך לעבר נוסעי הרוביקון. בשלב מסוים עצר הרכב, והיורה ירד מהאופנוע, רדף אחר שניים מיושבי הרכב שנמלטו רגלית, והמשיך בירי לעברם. במהלך המרדף נוצר קו ירי בין אותו רוצח לבין אזרח: קצין מילואים ללא עבר פלילי שנקלע למקום הלא נכון בזמן הלא נכון. לפי ההערכה הגוברת: המחסל הוא שפגע בו.

בשלב זה הגיעו למקום חיילים מיחידה מובחרת, שסברו כי מדובר באירוע פח"ע. הם זיהו את רוכב האופנוע כמפגע, פתחו באש לעברו וניטרלו אותו. בזירה נמצאו נשק ארוך וממצאים נוספים. שוטרי תחנת מודיעין סגרו את הצירים המרכזיים ואיתרו את רוכב האופנוע השני שנעצר.

בחקירה שנוהלה בימ"ר מחוז מרכז נגבו עדויות מאזרחים (גם מנהגים שברכבם מצלמה שתיעדה את האירוע), נתפסו מצלמות דרך, והנשקים נשלחו לבדיקה בליסטית. האופנוע התברר כגנוב ומזויף, והחוקרים הצליחו לזהות את לוחית הרישוי ואת המעורבים ובתוך פחות מ-24 שעות נעצר הרוצח.

האזרח שנורה מחוץ לרכב, לפי ההערכה, ניסה ליצור מגע עם היורה. לא ברור אם הספיק לפתוח באש. החקירה העלתה כי החשודים והקורבנות משתייכים לאותה חמולה - סכסוך פנימי בתוך משפחת פשע מוכרת.

לפי סעיף 27א

יושבי הרכב שפרקו ממנו הלכו לכיוון רכבו של האזרח, ככל הנראה בניסיון להסתתר. החיילים שהגיעו מכיוון הנגדי לזירה זיהו מיד את הירי, שמעו אזרחים צועקים "מחבלים, מחבלים" ופתחו באש לעבר רוכבי האופנוע. לפי הממצאים, הרכב כאמור ממוגן החשוד שנעצר יעלה לדיון הארכת מעצר - ייתכנו מעצרים נוספים.

יצויין שוב כי במהלך האירוע נפגע ונהרג סרגי מתתוב, מהנדס פרויקטים במקצועו, שהיה בדרכו לעבודה באזור מודיעין. הוא נקלע לירי ונפל קורבן לסכסוך שאין לו צד בו. סרגי, תושב חדרה, הותיר אחריו אישה ובן.