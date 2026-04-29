התפתחות משמעותית בחקירת רצח בנימין זלקה: בימים האחרונים חלה התקדמות בחקירה המתנהלת ביחידת יל"פ שרון, ובמשטרה מציינים היום (רביעי) כי ישנם ממצאים פורנזיים חדשים שנבדקים כעת במעבדות הזיהוי הפלילי.

על פי גורמים המעורים בחקירה, בזירת האירוע נמצאו בין היתר בקבוקי ספריי שלג, שלפי החשד שימשו את המעורבים ולאחר מכן הושלכו לפחי אשפה. על חלק מהממצאים אותר חומר גנטי (DNA), והתקבלו כבר דוחות ראשוניים, בעוד התוצאות הסופיות עדיין בבדיקה.

במשטרה מעריכים כי הממצאים עשויים לקשור חלק מהמעורבים באופן ישיר לזירה, וכי כבר קיימת התקדמות בחיבור בין החשודים לבין האירוע עצמו.

במקביל, בימים האחרונים בוצעו פעולות חקירה נוספות, ובמסגרתן הוכנסו לחדרי החקירה בני משפחה מדרגה ראשונה של החשודים, במהלך שנועד להפעיל לחץ ולסייע בקידום החקירה. במהלך החקירה נשמעו אמירות מצד החוקרים, בהן: "תדבר, כל המדינה שונאת אותנו", כחלק מהניסיונות להביא להתפתחויות נוספות בתיק.

במקביל, מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, נפגש עם משפחת זלקה והעביר להם עדכון על מצב החקירה. לדבריו: "נשים את היד על כל המעורבים, כתבי אישום בדרך".

עם זאת, במשטרה מדגישים כי הסכין ששימשה על פי החשד בביצוע הרצח טרם אותרה, וכי החיפושים אחריה נמשכים. בביתו של החשוד המרכזי נתפסו אמצעים נוספים שעשויים לשמש כראיות, והם נבדקים כחלק מהתיק.

גורם בחקירה מציין כי ישנה הערכה כי מרבית המעורבים כבר נקשרו לזירה בדרכים שונות, אך עדיין נדרשות השלמות חקירה לפני מעבר להכרעות סופיות בתיק.