כתב אישום נגד תושב ירושלים שביקש היתר פגיעה ביועמ"שית

כתב אישום הוגש הבוקר (שישי) נגד תושב ירושלים בן 36 שביקש היתר רבני לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה

תושב הבירה נעצר ביום רביעי האחרון על ידי בלשי תחנת לב של מחוז ירושלים. על פי השתלשלות וממצאי החקירה ועובדות כתב האישום, בסביבות השעה 11:15 של אותו יום, הגיע הנאשם סמוך לפתח ביתו של הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף וביקש מעוזרו להיכנס ולשאול את הרב שאלה דחופה.

לאחר בדיקה מהירה שביצע עוזרו של הרב, השיב לנאשם כי נבצר הדבר ובתגובה טען הנאשם בפניו: "זה שאלה של פיקוח נפש". בשל מניעת מפגש זה, התבקש להעביר את פנייתו בכתב. את מכתבו שהכין מבעוד מועד ערב קודם, הכניס הנאשם לתוך מעטפה ומסר אותה לידיו של עוזר הרב.

על פי עדותו, כשקיבל הרב את המעטפה לידיו, הזדעזע מהכתוב והורה עוזרו לדווח על כך מיד למשטרה. דיווח זה הועבר באמצעות מנכ"ל המשרד לשירותי דת. מיד עם קבלת הדיווח, החלו פעולות חקירה בניסיונות לאתר את הנאשם שעמד מאחורי המעשה ובאיסוף עדויות וממצאים. בתוך כך, כעבור שעות ספורות הצליח המשטרה לאתר את הנאשם בביתו והוא נעצר על ידם לחקירה.

אמש, האריך בית המשפט את מעצרו ביממה נוספת וכאמור, היום, לאחר הושלמו פעולות החקירה הנדרשות - גובשה תשתית ראייתית למעשיו. יחידת התביעות ירושלים הגישה את כתב האישום נגדו בגין עבירת איומים, ובתום הדיון הוארך מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. מטעם המשטרה נמסר: ״משטרת ישראל תפעל בכלל האמצעים שברשותה לאיתורם של חשודים בעבירות אלימות ו/או איומים לאלימות, כלפי כל אדם באשר הוא, ותמצה עם חשודים אלו את הדין בהתאם״.