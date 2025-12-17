הצהרת תובע נגד מאור זוהר, אחיו של הזמר אושר כהן, הוגשה היום (רביעי) ומעצרו הוארך בחמישה ימים לצורך הגשת כתב אישום. במשטרה מתקשים ליצור קשר עם בת הזוג, שלפי החשד הותקפה. מספר ניסיונות לאתרה הסתיימו ללא הצלחה.

במשטרה מתכוונים לבקש, עם הגשת כתב האישום, את מעצרו עד תום ההליכים. בתוך כך, בן של קצין בכיר במחוז מרכז במשטרה נחקר באזהרה במסגרת התיק, לאחר שזוהר טען שהותקף על ידו.

כזכור, מאור זוהר נעצר בשבוע שעבר בחשד לתקיפת בת זוגו, תקיפה הגורמת חבלה ואיומים ובתקיפת עובדי המסעדה. האירוע קרה במהלך בילוי במסעדת ז'נז'ריה של אסף גרניט בשכונת רחביה בירושלים לאחר הופעה בעיר. כהן שהה בחדרו במלון ולאחר שאחיו נעצר - הגיע לבדוק לשלומו.

הזמר הגיב לפרסום התקרית בה חשוד אחיו וכתב ברשתות החברתיות: "בהנחה שהדברים נכונים, לפני שהוא אחי - אני מתבייש כל כך ומגנה את זה בכל תוקף". לצד זאת, אמר כי "לא יעלה על הדעת שישימו תמונות שלי בצימוד לניידות משטרה, אני מרגיש שנעשה כאן עוול תקשורתי מאוד גדול כלפיי וזה חמור מאוד".