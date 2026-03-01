יואב זיתון הוא העיתונאי הבכיר החשוד באונס קטין

בית המשפט התיר היום (ראשון) לפרסום כי יואב זיתון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות ו-ynet, הוא העיתונאי שנעצר ביום חמישי בחשד למעשה סדום בנער בן 15.

על פי החשד, השניים הכירו באפליקציה ונפגשו לראשונה רק השבוע. בידי החוקרים התכתבויות שלטענתם מחזקות את גרסת הקטין שלפיהם זיתון ידע את גילו לפני שנפגשו. באחת מהן זיתון שואל בן כמה הוא והקטין משיב את גילו. העיתונאי כותב בחזרה: "סבבה, אני בן 43".

בשל העובדה שמדובר בעיתונאי שמסקר תחום רגיש ועלול להחזיק מידע מסווג, ומטעמי ביטחון מידע, נדרשו אישורים מיוחדים לחדירה לטלפון הנייד שלו. ראש אח"מ במשטרה אישר את המהלך, ובכוונת החוקרים לבדוק גם האם היו מקרים נוספים עם קטינים.

כזכור, בחקירתו זיתון אישר שקיים יחסי מין עם הקטין, אך טען שהכול היה בהסכמה. גורם המעורה בפרטים: התיק נגדו מבוסס, יוגש כתב אישום.