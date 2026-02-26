41 שנה מלאו היום (חמישי) להרשעתו של אחד הרוצחים המניפולטיביים בתולדות המדינה. משה לוי, שהצליח להוליך שולל רופאים ואת הציבור הרחב, נחשף כמי שהשתמש בנפט ככלי נשק קטלני. הפרשה, שהחלה כטרגדיה משפחתית מסתורית, הסתיימה במארב משטרתי מתוקשר בתוך מחלקת האשפוז בבית החולים.

עברו הפלילי של לוי החל עוד בנעוריו במוסדות שיקום, שם צבר 14 הרשעות בעבירות מרמה, סחיטה וגניבה – כולל פריצה מתוקשרת לביתו של איש העסקים ארנון מילצ'ן. בשנת 1980, לאחר שאשתו אילנה עובד ביקשה להתגרש ממנו, החליט לוי לגזור את גורלה.

לוי סימם את עובד ובעוד היא ישנה, הזריק לגופה נפט. היא אושפזה עם זיהומים קשים וחום גבוה, ונפטרה שלושה חודשים לאחר מכן מזיהום בדם. בשל היעדר חשד ראשוני, עובד לא נותחה במכון לרפואה משפטית; רק שנים לאחר מכן העיד הרופא המנתח כי מצא במוחה נזק ממקור חיצוני שאינו חיידקי.

לאחר מות אשתו, אימץ לוי תדמית של "קורבן" והתראיין לתוכנית הרדיו "חבר מכוכב אחר" של דודו דותן ב"קול ישראל", שם סיפר כי הוא מחפש אישה "בדיוק כמו אילנה". בקיץ 1983 הכיר את סוזן אמויאל בת ה-21. כשזו דחתה את חיזוריו, פעל לוי בדפוס דומה: הוא הרדים אותה, תקף אותה מינית והחל להזריק לגופה חומרים רעילים שגרמו למורסות קשות.

בזמן שאמויאל אושפזה, לוי המשיך "לסעוד" אותה ואף זייף מכתב מהרבי מלובביץ' הקורא לה להתחתן עם "הצדיק" (לוי) כדי להחלים. אולם, ערנותן של האחיות בבית החולים, שזיהו את הדמיון המצמרר למקרה של אשתו המנוחה, הובילה לדיווח למשטרה.

חוקרי המשטרה התקינו מצלמות נסתרות בחדרה של אמויאל ותפסו את לוי "על חם" כשהוא נכנס באישון לילה ומתיז חומר כימי לעיניה. בחיפוש בביתו ובשטח בית החולים נמצאו מזרקים עם שאריות נפט.

למרות ניסיונות ההגנה לטעון לתסמונת "מינכהאוזן באמצעות שליח" (גרימת מחלה לאחר כדי לזכות בתשומת לב), קבע בית המשפט כי לוי כשיר לדין. הוא הודה ברצח עובד ובניסיון רצח אמויאל, ונידון ל-46 שנות מאסר.

גם בכלא לא פסק לוי ממעשיו והזריק מדלל צבע לגופו של אסיר שנחשב לחברו, מה שהוסיף לעונשו 20 שנים נוספות (66 שנים בסך הכל). בשנת 1991, שנים ספורות לאחר תחילת ריצוי עונשו, נפטר לוי ממחלת הסרטן בעודו אסיר.