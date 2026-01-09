שלף נשק - וירה: חייל בן 21 חשוד ברצח אתמול בכביש 6

החייל שחשוד ברצח אמש (חמישי) של שריף מופק חדיד (25) בעקבות ויכוח בכביש 6, חשוד גם בהעלמת הראיות ואיומים. במשטרה חושדים כי היורה ואחיו ניסו לשבש ראיות ולנקות את הזירה על ידי כך שזרקו את התרמילים מהרכב.

מעצרם הוארך בעשרה ימים. לפי החשד, השניים נקלעו לעימות עם המנוח ואחיו והוויכוח הסלים לירי. מאוחר יותר, הקורבן שריף חדיד ניסה להתפנות באופן עצמאי לבית החולים בעזרת קרוב משפחה שהיה איתו ברכב וחבר לכוחות מד״א בצומת יגור.

החייל החשוד אמר בשעות האחרונות בחקירתו: ״חשתי סכנה לחיי, פעלתי מתוך הגנה עצמית. היו אנשים ברכב וגם רכוש שהייתי צריך לשמור עליו. הוא (הבחור שנורה) נסע בזיגזג במשך דקות וסיכן את נוסעי הדרך". החייל הוסיף בחקירה: "״ברגע שראיתי שהבחור נפגע, רצתי חזרה לרכב להביא חוסם עורקים. כשחזרתי הם כבר נמלטו". עוד עולה מהחקירה כי החייל ואחיו יצאו שניהם עם נשקים צה״ליים - כאשר האח החזיק בנשק ללא היתר.

עוד נטען בחקירה כי החשוד, שטוען כי ירה רק לצרכי הגנה עצמית, הוא לוחם שיצא לאחרונה מעזה לאחר 8 חודשים. מצה"ל נמסר כי מדובר בחייל בחופשה.