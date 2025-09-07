ניסתה להטביע את חמותה - ונמלטה משוטרים בשחייה

החמות פונתה לקבלת טיפול רפואי, כאשר מצבה מוגדר קל • החשודה אותרה ונעצרה לחקירה בתחנת המשטרה • מעצרה הוארך עד ליום שני הקרוב

אוריה קשת
אוריה קשת ■ כתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
ניידת משטרה בחוף הים, ארכיון
ניידת משטרה בחוף הים, ארכיוןמרים אלסטר, פלאש90

מומלצים -

אירוע חריג נרשם בשבוע שעבר בסמוך לחוף "שדות יום", במהלכו אישה ניסתה על פי החשד להטביע את חמותה. עם הגעת השוטרים לזירה, כלתה ניסתה להימלט מהזירה - בשחייה לכיוון לב ים. בהמשך, היא נשלחה להסתכלות פסיכיאטרית.

המשטרה אמרה כי עם קבלת הדיווח, לפיו נראה כי שתי נשים נאבקות בתוך הים, הגיעו לזירה שוטרים ופתחו בסריקות, במהלכן איתרו אישה, תושבת פרדס חנה בשנות ה-60 לחייה, אשר נראתה טובעת. היא פונתה במצב קל לקבלת טיפול רפואי.

Video poster
ניסיון הרצח של שוטר בתפקיד - והסוכן הסמוי שהפליל עבריינים: תיעוד מיוחד

בתום הסריקות, אותרה החשודה והיא נעצרה לחקירה בתחנת המשטרה בחדרה. מעצרה הוארך עד ליום שני הקרוב.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות