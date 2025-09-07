ניסתה להטביע את חמותה - ונמלטה משוטרים בשחייה

מומלצים -

אירוע חריג נרשם בשבוע שעבר בסמוך לחוף "שדות יום", במהלכו אישה ניסתה על פי החשד להטביע את חמותה. עם הגעת השוטרים לזירה, כלתה ניסתה להימלט מהזירה - בשחייה לכיוון לב ים. בהמשך, היא נשלחה להסתכלות פסיכיאטרית.

המשטרה אמרה כי עם קבלת הדיווח, לפיו נראה כי שתי נשים נאבקות בתוך הים, הגיעו לזירה שוטרים ופתחו בסריקות, במהלכן איתרו אישה, תושבת פרדס חנה בשנות ה-60 לחייה, אשר נראתה טובעת. היא פונתה במצב קל לקבלת טיפול רפואי.

בתום הסריקות, אותרה החשודה והיא נעצרה לחקירה בתחנת המשטרה בחדרה. מעצרה הוארך עד ליום שני הקרוב.