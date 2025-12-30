מכת הפרוטקשן: פתחו באש בחנות צעצועים - ונתפסו כעבור זמן קצר

הפשיעה האלימה בחברה הערבית לא פוסחת גם על היישובים באזור הצפון. חנות צעצועים בדבורייה נפלה קורבן לניסיון סחיטת דמי חסות, כאשר מספר פעמים הגיעו חמושים רעולי פנים ופתחו באש אל עבר עובדי החנות. באחת הפעמים היה זה בעל החנות שספג פגיעה ישירה, שבעקבותיה נפצע קשה. קודם לכן ירו לעבר עובדת החנות שעמדה מאחורי הדלפק.

במחוז הצפוני של המשטרה פתחו בחקירה סמויה בכפר, כאשר במקביל מתקיים מבצע המעצרים הנרחב שבסיומו נעצרו 23 חשודים מארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף, שהתאפשר בזכות פעילותו של הסוכן הסמוי שכונה "הנסיך".

בתום חקירת המקרה בדבורייה, המשטרה נערכת לעצור את המעורבים בירי לעבר החנות, ובתום מרדף רגלי הם מביאים אותם למעצר.

כתב האישום שהוגש נגד המעורבים מייחס לשניים עבירות חמורות של ירי, נשיאת נשק וחבלה בכוונה מחמירה. ניסיון סחיטה שכמעט נגמר ברצח.