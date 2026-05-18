אגף המבצעים במשטרה שינה בתחילת החודש את ההנחיות לגבי מעצר עריקים ושיתוף פעולה עם צה"ל - לאחר חודשים ארוכים בהם המשטרה סירבה לעכב עריקים מחשש להפרות סדר. המפכ"ל דני לוי חידד היום (שני) את ההנחיות בישיבת סגל הפיקוד, לפיהן בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעכב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוכב במשך חצי שעה. אם בזמן הזה לא יגיע שוטר מצ"ח, העריק ישוחרר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

נציין כי זה אירוע משמעותי מבחינת החרדים, שיגביר את המעצרים. כל מפגש של שוטר, דו"ח תנועה, בדיקה שיגרתית או הגשת תלונה עלולה להגיע לכדי מעצר.

מהמשטרה נמסר בתגובה כי "נבהיר את הנחיית מפכ"ל המשטרה: במידה ולא יגיע נציג המשטרה הצבאית, העריק ישוחרר ויימסר לו ע"י השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית".

סיעת ש"ס מסרה: "בתקופה שבה מעשי האלימות והפשע גואים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בבטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה היקרים כאחרוני העבריינים. בושה וחרפה שכך קורה במדינה היהודים! אדוני המפכ"ל, אל תיפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועמ״שית וצוותה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה. אל תשלח ידך אל בני הישיבות ולומדי התורה!".

מנכ"ל תנועת "ישראל חופשית" אורי קידר הוסיף: "בשעה טובה בחרה משטרת ישראל לחזור לצד הנכון של החוק, ולהיות חלק מאכיפת החוק הישראלי ולא חלק מהפרתו. הבחירה של המשטרה עד כה להעלים עין מהפרת החוק השיטתית הגדולה בתולדות המדינה היא כתם שיקח הרבה זמן לתקנו, אך עדיף מאוחר מלעולם לא".