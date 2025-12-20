מח"ש פתחה בבדיקת התיעוד בו לוחם יס"מ מכה מפגין חרדי בי-ם

פרסום ראשון: המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) פתחה בבדיקת נסיבות האירוע בו תועד לוחם יס"מ מכה באלה מפגין חרדי במהלך העימותים האלימים שאירעו ביום חמישי האחרון בירושלים.

עימותים אלימים פרצו ביום חמישי האחרון בשכונת עזרת תורה בירושלים - בעקבות דוח חניה שחילק הפיקוח העירוני לצעיר חרדי סמוך לרחוב בר אילן בעיר. המתפרעים יידו אבנים וחפצים לעבר כוחות משטרה במקום ופצעו 13 שוטרים ומספר אזרחים. בנוסף, אוטובוס ובו חיילים הותקף באבנים בעת שנסע ברחוב בר אילן בסמוך למוקד ההתפרעויות - וחולץ בידי שוטרי יס"מ.

מהמשטרה נמסר כי בסביבות השעה 11 בבוקר, התקבל דיווח למוקד המשטרה על מפקח עירוני שלדבריו הותקף על ידי שני צעירים, בעטו בגופו ואיימו על חייו - שאם יעז לחזור לשם ישחטו אותו. בעקבות כך, הוזעקו שוטרי תחנת לב הבירה למקום ועצרו את החשוד.

בשלב זה, החלו תוך זמן קצר להתגודד מאות מפרי סדר תוך ניסיונות לחלץ את העצור, יידוי חפצים לעבר השוטרים וגרימת נזק לניידת המשטרה. כוחות משטרה נוספים ולוחמי מג"ב, הוזעקו לסייע בעקבות התפרעויות אלו שכללו בין היתר השלכת ביצים, יידוי אבנים וחפצים, גרימת נזק לניידות ועוד.

במהלך הפרות סדר אלו, נעצרו על ידי המשטרה 4 חשודים, מתוכם החשוד שתקף על פי החשד את פקח העירייה, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. בשל האירועים, קיים סממ"ז ירושלים, תנ"צ רונן עובדיה, הערכת מצב בשטח האירועים האלימים והורה על המשך הפעולות להשבת הסדר, מיצוי פעולות חקירה לאיתורם של מעורבים והשבת מרקם החיים לתושבי האזור בהקדם. לצד זאת הדגישו במשטרה כי היא תפעל "תוך מיצוי חקירתי מודיעיני על מנת להגיע אל חשודים נוספים שנטלו חלק בהתפרעויות אלו היום, חקירתם ובהתאם - מיצוי הדין עמם".