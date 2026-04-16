גלל בנייד ופגע בקטנוע: נהג אוטובוס הואשם בהמתה בקלות דעת

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד סמיר קרעאן, בן 35 מכסייפה, בגין המתה בקלות דעת לאחר שהשתמש בטלפון הנייד שלו במהלך נהיגה באוטובוס וגרם למותו של רוכב קטנוע בתאונת דרכים.

על פי כתב האישום, לפני כחצי שנה נהג קרעאן באוטובוס עירוני בערד כשהוא מסיע נוסעים, ובמהלך הנסיעה השתמש בטלפון הנייד באופן תדיר, תוך שהוא מסיר את ידו מההגה ומסיט את מבטו מהכביש.

בהגיעו לצומת ברחוב הקנאים בעיר, בעת שהתכוון לפנות שמאלה, המשיך קרעאן לגלול במכשיר הטלפון ולא הביט אל הדרך שלפניו. בשלב זה חסם עם האוטובוס את מסלול הנסיעה הנגדי, מבלי להבחין בקטנוע שהתקרב מכיוון הנגדי, וזאת למרות שהיה גלוי לעין. כתוצאה מכך התנגש הקטנוע בחזית האוטובוס, רוכב הקטנוע נפגע באורח קשה, ומותו נקבע בזירה לאחר שפעולות החייאה כשלו.

בבקשה לפסילת רשיון שהוגשה במקביל צוין כי אופן נהיגתו של קרעאן, אשר נהג באוטובוס, כלי רכב גדול וכבד, תוך שהוא מפנה את מבטו אל מכשיר הטלפון הנייד וגולל בו, ומונע מעצמו בצורה מודעת מלראות את הנעשה בכביש לפניו, מעיד כי המשך נהיגתו יהווה סכנה לציבור המשתמשים בדרך, וכי קרעאן אינו מודע לאחריות הכבדה שמוטלת על מי שאוחז בהגה.