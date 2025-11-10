שוחד תמורת בנייה בלתי חוקית: שחיתות בעיריית בת ים

במסגרת פעילות משותפת של המשטרה עם עיריית בת ים, נעצרו היום (שני) ארבעה עובדי ציבור בעירייה, בחשד לקבלת טובות הנאה, ולקיחת שוחד בתמורה להעלמת עין על בנייה בלתי חוקית בעיר.

המשטרה אמרה כי במהלך החודשים האחרונים, התנהלה חקירה סמויה במפלג ההונאה במחוז תל אביב, בעקבות תלונה שהגשה על ידי עיריית בת ים, החושפת לכאורה, כי מספר עובדי ציבור בעירייה פועלים בניגוד לחוק, תוך ניצול סמכותם הציבורית לרעה.

מפקחי הבנייה, המפעילים את מערך הפיקוח על הבנייה בעירייה, הגיעו לביצוע אכיפה בנכסים בלתי חוקיים בעירף אך על פי החשד, הם פעלו כצוות מול בעלי הנכסים ואיפשרו להם להמשיך בבנייה בלתי חוקית וללא היתרים, לרבות חריגות - בתמורה לקבל שוחד כספי וטובות הנאה.

לפי המשטרה, חומרי החקירה מעלים כי המפקחים "טיפלו" בקריאות עתידיות על בניה בלתי חוקית, בתמורה לקבלת שוחד, ולמעשה מנעו אכיפה עתידית - עד אשר החליטו להגיע ולבצע סחיטה נוספת של בעלי הנכסים. הם, גרפו לכיסם כסף רב כשהם מבטיחים לבעלי הנכסים כי התיק נגדם נסגר.

ראש העיר בת ים צביקה ברוט אמר כי להנהלה בראשותו "תהיה אפס סובלנות לשחיתות, ולעולם לא ניתן לאף אחד לשלוח שוב יד לקופה הציבורית של העיר. הימים האלו נגמרו. אני מודה למפקד יחידת ההונאה, מפקד המחוז ניצב חיים סרגרוף ולצוות החוקרים - נמשיך לשלב ידיים בלי לחשוש מאף אחד".