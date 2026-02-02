בחשד לשחיתות ציבורית: ראש רשות מקומית מהדרום וגורמים נוספים עוכבו לחקירה

המשטרה עיכבה הבוקר (שני) לחקירה ראש רשות מקומית מאזור הדרום ובכירים מהרשות ואנשי עסקים, בחשד שהעלימו כספי תרומות שנועדו לציבור הרחב.

הצעד נגד ראש הרשות המקומית ואנשיו מגיע לאחר שבלהב 433 התנהלה חקירה סמויה, אחרי שבשנה האחרונה חברת מועצת הרשות המקומית פנתה אל הנהלת הרשות וביקשה לדעת מה נעשה עם כספי התרומות.

לאחר שלא קיבלה תשובות היא פנתה למשטרה, ובחקירה עלה חשד כי ראש הרשות העביר לכיסו הפרטי כספי תרומות אשר נתרמו על ידי גורמים בארץ ובחו"ל, ונועדו לרווחת התושבים על רקע מלחמת חרבות ברזל ומבצע "עם כלביא".

הכספים שנתרמו למען התושבים הועברו תחילה לקרן קהילתית, אך משם הם עשו את דרכם לידיו של ראש הרשות המקומית ומקורביו, בהם בכירים נוספים מהרשות ואנשי עסקים.

הבוקר החקירה עברה לשלב הגלוי, בו המשטרה פשטה על משרדי הרשות ובתיהם של המעורבים בפרשה, וכאמור ראש הרשות ומקורביו עוכבו לחקירה בעת ששהו בכנס של מרכז השלטון המקומי שהתקיים באילת.