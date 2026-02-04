סיוע מבפנים: עזתים נעצרו בחשד למעורבות בפרשת ההברחות

התפתחות נוספת בחקירת פרשת ההברחות לעזה: ידיעות מודיעיניות שהגיעו למשטרה מצביעות על מעורבות של ארגוני פשיעה ישראלים בתעשיית ההברחות לעזה, כך דיווח הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

כמו כן, מספר עזתים היו על פי החשד מעורבים במפעל הההברחות הזה, קיבלו את הסחורות בפרשה הנוכחית ובפרשות הברחה אחרות - עצורים בישראל ועדיין נחקרים על ידי שב"כ.

הערב, פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף כי בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, יואשם מחר באחד הסעיפים החמורים בספר החוקים - סיוע לאויב בעת מלחמה. על אף האישום החמור שיוגש נגד השלושה, באירוע נפרד לפני כארבעה חודשים סוכלה הברחה משמעותית במעבר כרם שלום. משאית אפר, ובתוכה טלפונים סלולריים, מצברים וכמות גדולה של סיגריות נתפסה במקום. על פי החשד, ההברחה לסייע להתעצמות שלטון חמאס.