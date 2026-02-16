לאחר המהומות: מרבית העצורים מבני ברק שוחררו

מרבית העצורים מהמהומות אתמול בבני ברק שוחררו. בית המשפט האריך הבוקר (שני) את מעצרם של שניים מהם, הם נשלחו למעצר בית למשך חמישה ימים. ארבעה עצורים קטינים נוספים מובאים לדיון בבית משפט לנוער בבת ים.

נציין כי החיילות שהותקפו עסקו בחלוקת פליירים שניתנים לכלל המלש"בים שמגיעים לחוות השומר בטרם גיוסם לצה"ל. מטרתו לתת את המידע הראשוני בכדי לסייע בתהליך הקליטה בצה"ל. המידעון נועד להימסר למלש"ב ספציפי אליו הגיעו המפקדות אתמול.

נזכיר כי המהומות פרצו אתמול בשעות הצהריים, לאחר ששתי חיילות שהגיעו לביקור בעיר במסגרת תפקידן, הותקפו על ידי חרדים שהתגודדו סביבן וגרמו להן לחוש סכנה לחייהן. הן חולצו בידי המשטרה ללא פגע.

26 בני אדם נעצרו במהומות, המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, בהם השלכת רימוני רסס רבים. בשעות הערב הודיעה המשטרה כי הסדר שב על כנו, אם כי ההפגנות חודשו לאחר זמן מה. מספר אנשים נפגעו קל מגז פלפל. בנוסף, חמישה שוטרים נפצעו קל. ציר ז'בוטינסקי פתוח לתנועה אחרי שנחסם, כמה מאות חרדים עדיין מפגינים בצידי הכביש.

הרמטכ"ל אייל זמיר שוחח עם החיילות שהותקפו, הדגיש כי הוא מגבה אותן, והוסיף: "מציאות בה חיילי וחיילות צה"ל לא יכולים לנוע בחופשיות - בלתי נסבלת".

עוד אמר זמיר לחיילות כי "אסור לאיש לפגוע בכבודכן או להפריע לשליחות החשובה שאתן מבצעות. אתן מייצגות את צה"ל כולו, ויש לכן גיבוי מלא ממני ומהמערכת כולה. אנחנו נתחקר את האירוע כדי לוודא שלא יקרה בשנית. אנחנו לא נקבל פגיעה בחיילים ובחיילות שלנו ואני מצפה להביא למיצוי הדין עם מי שפגעו בכן".

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים גם כן, ומסר: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה"ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".