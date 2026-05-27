הקים עמוד אינסטגרם נגד שוטרים - ובילה את הלילה במעצר

תושב בנימין בן 29 נעצר הלילה עם נחיתתו בנתב"ג בחשד להעלבת עובד ציבור ופגיעה בפרטיות, זאת לאחר שפרסם סרטון ברשתות החברתיות במרכזו עומד בלש מימ"ר ירושלים לצד הכיתוב "הנאצי הכי אכזרי בימ"ר ירושלים".

עוד טוענים במשטרה כי החשוד הקים עמוד אינסטגרם בשם "המלחמה נגד הטרור המשטרתי", ובו העלה תכנים נגד שוטרים. בחקירתו מסר החשוד כי עשה זאת לאחר שאותו שוטר עצר אותו בעבר והיכה אותו ללא סיבה באלימות קשה.

שופט השלום ירושלים אריאל ארליך הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, הכוללים בין היתר איסור פרסום תכנים הנוגעים למשטרה ברשתות החברתיות. כמו כן השופט מתח ביקורת בפסק הדין על החלטת המשטרה להותיר את החשוד במעצר לילה שלם, וציין כי היה ניתן לשחררו בתום חקירה.

גורם במשטרה מסר בתגובה לאירוע: "אין מדובר בעבירות של מה בכך, מדובר במשרתי ציבור ואין מתפקידם להיות שק חבטות".