פרסום ראשון: אביו של דוד זיני, ראש השב"כ המיועד, ייחקר מחר באזהרה בחשד לאיומים

לאחר שראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה ניצב בועז בלט אישר את חקירתו באזהרה, הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב״כ המיועד דוד זיני, ייחקר ביום ראשון בערב בחשד לאיומים.

יוסף זיני ייחקר בחשד לעבירת איומים ולא בחשד להסתה לאלימות, כך שחקירה זו לא תזדקק לאישור של הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה.

כזכור, חוקרים הודיעו ביום חמישי האחרון לאביו של ראש השב"כ המיועד דוד זיני כי הוא דרוש לחקירה בגין הסתה - אך ללא האישור המתאים. ל-i24NEWS נודע שנדרש אישור של משנה לפרקליט המדינה, אך לא נפתח תיק כזה. חוקרים כאמור הגיעו על הרב יוסף זיני כדי לזמן אותו לחקירה ואף נקבו בתאריך לזימון אלא שאז התברר שנדרש אישור של ראש אח"מ או סגנו, שלא היה קיים. בעקבות זאת ביטלו את הזימון.

לפני כיומיים, ועדת גרוניס למינוי בכירים אישרה את מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. בהודעתה נכתב בין היתר כי "לא נמצאה בעית טוהר המידות במינויו כראש השירות". עוד נכתב במכתבו של יושב ראש, שופט העליון לשעבר אשר גרוניס, כי "הוועדה מוסמכת לבחון את 'טוהר המידות במינוי'. אין בידי הוועדה הסמכות לבחון ולבדוק האם כישוריו המקצועיים של המועמד לתפקיד ראש השירות אומנם מצביעים על התאמתו לתפקיד".