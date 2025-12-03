חנק עד אובדן הכרה: תושב השרון התעלל קשות בילדיו הפעוטים

תושב השרון כבן 40 חשוד במקרה התעללות קשה נגד ילדיו, בני שנה ושנתיים, כך פרסמה היום (רביעי) המשטרה. החשוד נעצר בעקבות דיווח על כך שחנק את שני ילדיו עד אובדן הכרה. במשטרה מתכננים להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.

מעצרו של החשוד הגיע על רקע תלונה של אזרח שראה את החשוד בתיעוד מצלמות אבטחה בלובי של בניין, כאשר הוא אוחז בתינוק באופן אלים במיוחד, תוך שהוא חוסם את דרכי הנשימה שלו, עד לכדי אובדן הכרה. בתוך כך, המשטרה פתחה מיד בחקירה שחשפה סדרת אירועי אלימות קשים כלפי שני ילדיו של החשוד, הן בלובי הבניין והן במתחם משחקים, בשיטה זהה.

בעת דיון בהארכת מעצרו של החשוד, טען כי שמע קול בראשו שאמר לו "תהרוג אותה תכאיב לה". על אף הטיעון, החשוד נמצא כשיר לעמוד לדין, ומעצרו הוארך.

דוברות המשטרה

השבוע הגישה נגדו המשטרה הצהרת תובע ובהמשך יוגש כתב אישום על ידי הפרקליטות לצד בקשת המשך מעצרו עד תום ההליכים.