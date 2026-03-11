בן 16 יואשם בהצתת האופנוע המשטרתי במהומות בבני ברק

פרסום ראשון: שלושה שבועות לאחר המהומות בעיר, הוגשה הצהרת תובע נגד קטין מאשדוד החשוד שהצית קטנוע משטרתי במהלכן • בכלי שעלה באש היו תפילין וסידור, החשוד יישאר במעצר עד להגשת האישום

מהומות בבני ברק
מהומות בבני ברק אורן זיו, פלאש 90

פרסום ראשון: כתב אישום יוגש נגד קטין בן 16 החשוד בהצתת האופנוע המשטרתי במהלך המהומות בבני ברק. הנער, תושב אשדוד, היה במנוסה מאז האירוע שהתרחש לפני שלושה שבועות.

הצהרת תובע הוגשה נגד הקטין, שאותר על ידי שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן שגיבשו נגדו תשתית ראייתית. מעצרו הוארך עד ל-15 במרץ, והפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום.

כזכור, בחודש שעבר פרצו מהומות בבני ברק, לאחר ששתי חיילות שהגיעו לביקור בעיר במסגרת תפקידן, הותקפו על ידי חרדים. החיילות חולצו על ידי המשטרה ללא פגע, ובמהלך אותן מהומות הצית הקטין את האופנוע המשטרתי, שבתוכו היו תפילין וסידור תפילה.

הכאוס בבני ברק: קרב בין המשטרה לצה"ל ביום שאחרי ההתפרעויות האלימות וחילוץ החיילות

26 בני אדם נעצרו במהומות, המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, בהם השלכת רימוני רסס רבים. בשעות הערב הודיעה המשטרה כי הסדר שב על כנו, אם כי ההפגנות חודשו לאחר זמן מה. מספר אנשים נפגעו קל מגז פלפל. בנוסף, חמישה שוטרים נפצעו קל.

