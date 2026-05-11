ביהמ"ש דן בהארכת מעצרו של החשוד באונס שי לי עטרי

דיון בהארכת מעצרו של החשוד באונס שי לי עטרי ונעמה שחר מתקיים היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב. סנגורו הביע נכונות להסיר את צו איסור הפרסום בעוד שבועיים. עם זאת, הסנגורית של עטרי מתנגדת, בטענה שניתן להסיר אותו כבר כעת: "הזמן הזה מאפשר לחשוד להמשיך לפגוע בשי לי ובנעמה - בכך ששולט בהן".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

שי לי עטרי הגיעה לדיון ובכניסה לאולם ביהמ"ש אמרה בדמעות: "עושים קרקס מכולנו, תבינו אחרי", עוד הוסיפה: "כמו שאמר נדב גולדשטיין מכפר עזה, התקווה מתה אחרונה והיא לא תמות".

בא כוח החשוד: "חשבנו להגיע להסכמה שהצו יוסר אחרי שבועיים של התארגנות". השופטת השיבה: "זו הצעה הוגנת- פעם ראשונה שאנו שומעים שהחשוד נכון להסיר את הצו".

נזכיר כי ביום חמישי האחרון בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית משפט השלום - והורה על שחרורו למעצר בית של החשוד. עטרי התייחסה להחלטה וציינה: "הבוקר עוד האריכו את המעצר של מי שאנס אותי, ותוך כמה שעות, אחרי שהגיש ערר לבית המשפט המחוזי, הוחלט להפוך את ההחלטה ולשחרר אותו למעצר בית. יש משהו בלתי נתפס בלראות כמה מהר אדם שמואשם בדברים כל כך קשים מקבל שוב אוויר, מרחב וחופש, בזמן שנפגעות נשארות להתמודד יום יום עם החרדה, הסיוטים והנזק שהוא השאיר אצלן בגוף ובנפש".