התפתחות משמעותית נרשמה היום (חמישי) בחקירת רצח בני הזוג רוסלן ואולגה פריחודקו ברכב בשפלה בסוף השבוע האחרון, שכן התחזק החשד לפיו הרקע לרצח לאומני.

שב"כ מעורב כעת באופן פעיל בחקירה, לצד ימ"ר מרכז. עוד נודע כי חשוד במעשה, ערבי ישראלי, נעצר אמש, בפשיטה של לוחמי הימ"מ באחת מערי המרכז, בהכוונת שב"כ וימ"ר מרכז. עוד נודע כי החשוד, בן 17, הוא אחיו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בגלילות ב-2024.

כזכור, בני הזוג פריחודקו אותרו בסוף השבוע שעבר כשהם ירויים בתוך כלי רכב בשטח פתוח. תחילה, שב"כ היה מעורב בחקירה - אך בהמשך נמסר כי המשטרה היא הגורם היחיד שמטפל בחקירה. כעת כאמור, חלה תפנית בחקירה ושירות הביטחון הכללי שב לחקירה.

בני הזוג, תושבי אזור המרכז, יצאו מביתם בשעות הבוקר לאחר שעדכנו את בני משפחתם כי בכוונתם לצאת לטיול מבלי למסור יעד מדויק. לאחר שנותק עמם הקשר במהלך היום, פנתה המשפחה המודאגת למשטרה והדגישה כי מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין ללא רקע נפשי, אך ציינה כי הבעל מחזיק באקדח ברישיון.

בעקבות הדיווח בוצעו פעולות חקירה ואיכון שהובילו לאיתורם ללא רוח חיים באזור משמר איילון, כאשר החשד המרכזי שנבדק תחילה במשטרה היה רצח והתאבדות על רקע סכסוך משפחתי.