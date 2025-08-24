היעד - עבריין צרפתי: המשטרה פענחה השלכת רימון בהרצליה

מומלצים -

היחידה המרכזית של משטרת תל אביב חשפה היום (ראשון) את זהות המעורבים בהשלכת רימון רסס לעבר בית בהרצליה פיתוח ב־6 ביולי, אירוע שבו נפצע עובר אורח באורח בינוני.

במשטרה מסרו כי מיד לאחר הדיווח על האירוע הוטלה החקירה על ימ"ר תל אביב, שפעלה בחשאיות תוך שימוש באמצעים מודיעיניים וטכנולוגיים מתקדמים. לפני כשבועיים נעצר חשוד מרכזי, תושב מרכז הארץ בשנות ה־30 לחייו.

בהמשך נעצר חשוד נוסף - האסיר וואל אלג’רושי, אף הוא בשנות ה־30 לחייו, שכבר נעצר בחודש יולי האחרון במסגרת פרשה אחרת ("הסוכן אל צ’אפו") שהביאה להפללת עשרות עבריינים. על פי גורמי חקירה, היעד היה העבריין ריצ’רד טוויל, שהורשע בצרפת ב"פרשת עוקץ המאה".

השניים נחקרו בחשד להשלכת רימון רסס, סחיטה באיומים, קשירת קשר לפשע ועבירות נוספות. מעצרם הוארך בבית משפט השלום בתל אביב, ולפני ימים אחדים הוגשה נגדם הצהרת תובע. בכוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום חמור ולבקש את הארכת מעצרם עד תום ההליכים.