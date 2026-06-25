הוגש כתב אישום נגד תושב יצהר בגין מעורבותו בתקיפת פלסטינים בחווארה

בתום חקירה של המפקדה הבין-ארגונית במחוז ש"י ושב"כ, הוגש היום (חמישי) כתב אישום נגד תושב יצהר בשנות ה-30 לחייו בגין מעורבותו באירוע התקיפה בכפר חווארה בתחילת החודש.

במסגרת הפרשה נעצרו עד כה שישה חשודים, והחקירה בעניינם של מעורבים נוספים עודנה נמשכת. לפי עובדות כתב האישום, הנאשם נכנס לכפר כשהוא חמוש ברובה ומלווה באדם רעול פנים, במהלך חיפושים אחר עדר כבשים שיצא מחווה חקלאית באזור.

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מכתב האישום עולה כי במהלך נסיעתם בכפר, חסם הנאשם באמצעות רכבו רכב פלסטיני, והשניים יצאו וכיוונו את נשקם לעבר הנוסעים במטרה להפחידם. הנאשם ירה באוויר, בעוד מלווהו ירה לעבר הרכב כאשר זה ניסה להימלט מהמקום.

בהמשך הגיעו למקום מעורבים נוספים שחסמו רכב אחר, שלפו בכוח שני תושבים מקומיים ותקפו אותם באלימות קשה באמצעות אלות וכלי נשק, תקיפה שהובילה לפציעתו של אחד מהם באורח קשה עם חבלות ראש משמעותיות.

לאחר האירוע, פעל הנאשם לשיבוש החקירה בכך שאסף את התרמילים שנפלטו בזירה, הבריח מהמקום את התוקפים הנוספים ונמלט תוך שהוא מותיר את הפצועים מוטלים על הכביש. בשל כך, מייחסת לו הפרקליטות עבירות של ירי מנשק חם באזור מגורים, איומים, שיבוש מהלכי משפט וסיוע לאחר מעשה.

רשתות ערביות

במשטרה הדגישו בעקבות תיעוד האבטחה כי הדמויות שלבושות במדים ומצוידות בציוד צבאי אינן חיילי צה"ל בשירות אלא אזרחים ישראלים, וכי החשוד המרכזי שרץ בסרטון הוא איש הגנת מרחבית (הגמ"ר) שנגרע משירות עוד בחודש מרץ.

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האירוע התרחש ב-6 ביוני, כאשר רעולי פנים פשטו על אזורים בחווארה, הציתו כלי רכב וגרמו נזק רב, ברקע טענות של מתיישבים על גניבת עדר כבשים - טענות אשר לפי תחקיר צה"ל התבררו מאוחר יותר כלא נכונות.

מועצת שומרון טענה לאחר האירוע כי בעלי החווה גילו שמרבית עדרם נגנב ופעלו בתיאום עם הצבא, וכי האלימות התפרצה לאחר שעשרות ערבים החלו ליידות לעברם אבנים. במשטרה גינו את המעשים ומסרו: "אין באירוע חקלאי כדי להצדיק חסימות ציר, איומים בנשק או תקיפות אלימות, ונפעל בנחישות נגד כל גילוי של אלימות חמורה".