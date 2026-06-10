מאמן ההתעמלות יבגני יורדנוב יואשם באונס ובעבירות מין חמורות במתעמלות

המשטרה הגישה הבוקר (רביעי) הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור בימים הקרובים נגד מאמן ההתעמלות יבגני יורדנוב, בחשד שביצע עבירות מין קשות, בהן אונס, במתעמלות צעירות אותן אימן. מעצרו הוארך לפחות עד ליום ראשון הקרוב.

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החקירה המורכבת, שנוהלה במשטרת מסובים שבמרחב דן, נפתחה רשמית ב-21 במאי 2026, מיד עם קבלת תלונה רשמית וקשה מאחת הקורבנות. מהתלונה עלה חשד כבד כי המאמן ביצע בה עבירות מין חמורות ורצופות שנמשכו לאורך מספר שנים.

מסכת עבירות חמורה: "אינוס, סחיטה ושידול קטין"

עם התפתחות החקירה ואיסוף הממצאים, עצר כוח משטרה את החשוד, יורדנוב, תושב קריית אונו בן 51, בהתאם לצו מעצר שהוצא בבית המשפט. על פי הודעת המשטרה, מסכת העבירות המיוחסת למאמן כוללת חשדות חמורים של אינוס (מעשי סדום ובעילה אסורה), ביצוע מעשים מגונים בקטינות, סחיטה באיומים ושידול קטין.

בנוסף לעדות המזעזעת של הקורבן המרכזית, החקירה הסתעפה וכללה גם את מעורבותה של סביבתו הקרובה. רעייתו של החשוד, בת 48, עוכבה ונחקרה באזהרה תחת חשד חמור של קשירת קשר לביצוע פשע, בחשד שהייתה מודעת או סייעה לחלק מהתנהלותו של בעלה.

הבוקר, עם סיומה של מלאכת איסוף הראיות והעדויות על ידי חוקרי מחלק הפשעים בתחנת מסובים, הוגשה הצהרת תובע נגד יורדנוב בבית המשפט. מעצרו של המאמן הוארך בשלב זה עד ליום ראשון הקרוב.