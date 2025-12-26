שני אחים מטייבה נעצרו בחשד לסחיטת קשיש מרמת גן

שני אחים, תושבי טייבה, נעצרו בחשד לסחיטה של כ-480,000 ש"ח מקשיש תושב רמת גן, במשך שמונה חודשים, לאחר שרכש מהם רכב בחודש מאי השנה, כך חשפה היום (שישי), דוברות המשטרה.

הקורבן, בן 85, התלונן בתחילת השבוע במשטרה על כך שהחשודים, שהכיר אותם בעת שעבדו בעסק לשטיפת רכבים ברמת גן, איימו עליו וגנבו ממנו סכום כספי גדול באמצעות הצגת עצמם כקשורים לעבריינים. הקורבן רשם שני צ'קים בסך 41,000 ש"ח כל אחד - אחד מהם נפדה והשני לא, עקב בעיה טכנית, ולאחר מכן החלו החשודים לסחוט ממנו כסף נוספים, בסכום כולל של כ-480,000 ש"ח.

עם קבלת התלונה פתחה המשטרה בחקירה יסודית תוך איסוף ראיות וממצאים. בתוך שעות בודדות איתרו שוטרי יחידת האופנועים והבלשים את שני החשודים. אחד מהם, בן 41, נלכד בעת שהגיע לגבות כסף מהקורבן, והשני, בן 42, נתפס בתחנת דלק בעיר.

שני האחים נעצרו בתחנת המשטרה בחשד לקשירת קשר לעשות פשע וסחיטה באיומים, והם נכלאו. אתמול האריך בית המשפט השלום בתל אביב את מעצרם עד ליום ראשון וכעת החקירה נמשכת.

העסק לשטיפת הרכב, שבו הכיר הקורבן את החשודים, שכן במתחם מרום ברמת גן ואינו פעיל כיום.