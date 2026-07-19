פרסום ראשון: כתב אישום נגד הצעיר שהתחזה לעשרות ישראלים באמצעות AI - וגנב מאות אלפי שקלים. יותר מחודש לאחר שנעצר עם נחיתתו בישראל, כתב אישום הוגש נגד ניקי סוקולוב, בן 20 מצור יצחק, בשל מעורבותו לכאורה באחת מפרשות ההונאה המתוחכמות שנחשפו בשנים האחרונות.

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לפי כתב האישום, במשך כחצי שנה בנה סוקולוב מערך הונאה מתוכנן, שבמסגרתו התחזה ל-33 ישראלים לפחות, השתמש בעשרה קווי סלולר שונים, הנפיק כרטיסי אשראי על שמם וביצע באמצעותם רכישות בארץ ובחו"ל. במקביל מיוחסים לו שני אישומים נוספים; השתלטות על קו טלפון של מתלוננת וביצוע חיובים בכרטיס האשראי שלה וכן חדירה למערכת סליקה של בית עסק וביצוע עשרות עסקאות כוזבות.

לפי כתב האישום, תוכנית ההונאה הייתה מורכבת ממספר שלבים. תחילה הצטייד הנאשם בדרך שעדיין אינה ברורה בפרטיהם האישיים של עשרות קורבנות, בהם תעודות זהות, פרטי חשבונות בנק ונתונים מזהים נוספים. לאחר מכן, כדי לעבור את הליך הנפקת כרטיסי האשראי, שהיה מחייב גם אימות באמצעות מספר טלפון, התחזה בפני חברות הסלולר והחזיק בעשרה קווי טלפון שלא היו שייכים לו, כאשר פרטי המנוי שלהם היו פיקטיביים ובחלק מהמקרים אף שונו במהלך התקופה כדי להקשות על איתורו.

באמצעות אותם קווי סלולר הצליח להשלים את הליך הנפקת כרטיסי האשראי על שמם של הקורבנות. לאחר מכן השתמש סוקולוב בכרטיסים לביצוע רכישות בבתי עסק בישראל ובחו"ל בהיקף של כ-67 אלף שקלים וביצע גם ניסיונות חיוב נוספים בהיקף של יותר מ-56 אלף שקלים.

אחד הפרטים החריגים בפרשה נוגע לאופן שבו הצליח לעבור את מנגנוני הזיהוי של חברות האשראי. החוקרים אספו תיעוד של ההתכתבויות עם חברות האשראי, לצד תעודות זהות מזויפות ו-"סרטוני זיהוי פיקטיביים" שיצר באמצעות בינה מלאכותית של הקורבנות, שבהם השתמש לצורך הנפקת כרטיסי האשראי. בנוסף, נאספו הקלטות של שיחות, שבהן נשמע מתחזה לקורבנות ומבקש מנציגי חברות האשראי שירות עבור הכרטיסים שהונפקו במרמה. כל הקורבנות שנחקרו הכחישו כל קשר אליו, למספרי הטלפון שבהם השתמש או לכרטיסי האשראי שהונפקו על שמם.

האישום השני עוסק במקרה אחר, שבו השתלט סוקולוב על קו הטלפון של אישה באמצעות העתקת המנוי הסלולרי לכרטיס SIM שהיה ברשותו (SIM Swap). כך הצליח לקבל שליטה באמצעי הזיהוי שלה ולבצע חיובים בכרטיס האשראי שלה בסכום של כ-4,700 שקלים בתוך ארבעה ימים בלבד.

האישום השלישי מייחס לו חדירה למערכת הסליקה של חברה מסחרית, לאחר שהשיג את שם המשתמש והסיסמה של העסק. באמצעותם ביצע סוקולוב 78 עסקאות כוזבות שזיכו את כרטיסי האשראי וחשבונות הבנק שבשליטתו בכ-14,800 שקלים ועוד 75 דולר. חלק מהפעולות בוצעו בזמן ששהה בחו"ל. הנאשם פעל גם בתקופות שבהן שהה מחוץ לישראל, לרבות בקפריסין ובתאילנד. לאורך כל חקירתו שמר סוקולוב על זכות השתיקה ולא סיפק הסבר לחשדות המיוחסים לו