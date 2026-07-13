עליית מדרגה במאבקי העולם התחתון: אירועי חבלה ב-3 מוקדים במרכז הארץ

עליית מדרגה מדאיגה במאבקי העולם התחתון: מלחמת הרימונים בין ארגוני הפשע מוסלי וג'רושי מסלימה הערב (שני), עם שורה של אירועי חבלה בשלושה מוקדים שונים במרכז הארץ. רימונים הושלכו לעבר יעדים המזוהים עם ארגון מוסלי בתל אביב, הרצליה ונס ציונה.

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בכל המקרים לא דווח על נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, כאשר בזירה בנס ציונה נהרג חתול, ואותר רימון רסס צבאי גנוב. כוחות המשטרה פתחו בחקירת הנסיבות.

המשטרה מסרה כי "שוטרי מחוז ת"א פתחו בחקירת האירוע של חשד להשלכת פריט אמל"ח בהרצליה. לפני זמן קצר, התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות שמיעת פיצוץ במפגש רחובות במרכז הרצליה, וכתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש, ללא נפגעים. שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון וחבלני מחוז ת"א הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. ע"פ החשד הרקע לאירוע פלילי".

בנוגע לאירוע בנס ציונה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על שמיעת פיצוץ ברחוב התמר בנס ציונה. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות משטרה, אשר איתרו זירה ובה, על פי החשד הראשוני, הושלך רימון רסס צבאי גנוב לעבר בניין מגורים, ככל הנראה על רקע סכסוך פלילי. בשלב זה לא ידוע על נפגעים, נגרם נזק לרכוש".