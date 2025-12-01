עשרות עצורים: בפשיטת ענק על ארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף

לאחר חקירה סמויה של שנה: מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמים ממגוון יחידות מיוחדות פשטו הבוקר (שני) על עשרות יעדים של בכירי ארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף, לצד וכן על בתיהם של מחוללי פשיעה מרכזיים מיישובים רבים, לרבות באיו"ש ועצרו עשרות חשודים. המעצר התאפשר בסיוע עד מדינה בשם "הנסיך", שפעל בלב הארגונים במשך כשנה, והביא למעצרים - מדובר באיש עסקים מהצפון שנסחט והופעל כסמוי במשך שנה תמימה. אותו איש עסקים הצליח להסתנן לאירגון ולאסוף ראיות גם עבירות של סחיטה באיומים ועבירות נוספות שיפורטו בכתב האישום.

על פי המשטרה, "הנסיך" שפעל בתוך ארגוני הפשע "חרירי" ו"אבו לטיף" במשך תקופה ארוכה של מעל לשנה, אסף ראיות רבות, שהובילו למעצרם של 23 חשודים מכל רחבי המדינה. כלל כוחות המשטרה וביניהם יחידות מיוחדות- לוחמי הימ"מ ומסתערבי החטיבה הטקטית במג"ב, נכנסו במקביל לבתי החשודים בשעה 4:00 בדיוק, כאשר מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, הזניק את הכוחות ועמד מקרוב אחר התנהלות מבצע המעצרים, מחדר הפיקוד המיוחד, שהוקם בצפון הארץ.

מפכ״ל המשטרה, רנ״צ דני לוי: "עם כניסתי לתפקיד בנאום הראשון שלי אמרתי, שאנחנו צריכים לגרוס את ארגוני הפשיעה בדגש על אלה הפועלים בחברה הערבית, שכל עניינם זה לקחת כסף ולעשות רע לאזרחים הנורמטיביים.אנחנו אומרים להם: עד כאן"

"הפעם הפעלנו עד מדינה בתבונה ובחוכמה, אספנו ראיות טובות ואין לי ספק שנכניס את אותם עבריינים לכלא. עבריינים לא יכולים להתמודד לאורך זמן עם משטרה חזקה. כל ארגון באשר הוא אנחנו ננצח אותו ונבהיר לעבריינים שמדינת חוק זה אומר לכבד את החוק ומי שלא עושה את זה ימצא עצמו מאחורי סורג ובריח. במלחמה ארוכה מול פשיעה אנחנו נעשה הכל כדי לאפשר לציבור הנורמטיבי לחיות בבטחה ובשקט כי זוהי חובתנו, אנחנו הולכים לישון עם זה וקמים בבוקר עם זה, כל שוטר וכל מפקד. אנחנו נמשיך בפעילות הזאת עד חורמה".

עוד נמסר בהודעת המשטרה "כי הפשיטה בוצעה בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, שנוהלה בהובלת היחידה המרכזית במחוז צפון ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז מרכז".

במהלך החקירה הסמויה, גובשה תשתית ראייתית מוצקה לביצוע עבירות פליליות חמורות, נגד חברי ארגון בכירים המשתייכים לארגוני הפשע הגדולים במדינה.

כזכור, שמם של ארגוני הפשע "חרירי" ו-"אבו לטיף" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל הארץ. הארגונים הללו פועלים בגביית דמי חסות, מעורבות במכרזים ציבוריים, השתלטות על עסקים, סחיטה, אירועי אלימות וירי רבים ועל פי החשד קשורים למספר מקרי רצח אכזריים בשנים האחרונות.