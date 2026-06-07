מעצר החשודים בהתפרעות בבית סולברג הוארך ב-4 ימים, חשוד נוסף נעצר

מעצרם של 52 החשודים בהתפרעות בבית שופט העליון נעם סולברג הוארך היום (ראשון) בארבעה ימים בבית המשפט בירושלים. השופט ציין כי אוטובוס אחד של מתפרעים נתפס, בעוד השני נמלט מזירת האירוע.

במקביל, הפרת סדר אלימה החלה סמוך למחסום המנהרות, לאחר שחשוד נוסף בהתפרעות עוכב לחקירה ע"י בלשי ימ"ר ש"י. החשוד מאן להישמע להנחיות הבלשים והתבצר ברכבו. משכך, הבלשים פרצו לרכב והשלימו את מעצרו, ללא נפגעים. חרדים שסברו שמדובר בעריק הגיעו להפגין במקום. המשטרה מפנה אותם בכוח.

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החשוד שנעצר, תושב בית שמש בן 26, הועבר לחקירה במשטרה ובהתאם לממצאיה, יוחלט אם לבקש את הארכת מעצרו. חקירת המשטרה על אודות הפרת הסדר האלימה וגרימת הנזק, עודנה נמשכת.

עשרות החשודים בהתפרעות צופים בדיון כשהם מכונסים בתאי צפיה במתקן מעצר של שב"ס. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של מרביתם בשמונה ימים. שניים ישוחררו למעצר בית בשל מצבם הרפואי.

במשטרה הוסיפו כי בשל כמות העצורים הם יכולים לחקור ביום בין 15-20 ביום לכל היותר, כמו גם אי שיתוף הפעולה מצידם וקשיים לוגיסטיים של שב"ס ומשטרה. לכן, חקירת האירוע תתארך.

נזכיר כי 65 מפגינים חרדים קיצונים הגיעו ברביעי שעבר לביתו של סולברג באלון שבות במחאה על גיוס בני הישיבות ומעצר עריקים, התפרעו, גרמו נזק לרכוש ונעצרו על ידי המשטרה.

האירוע הוביל לגל גינויים במערכת הפוליטית והמשפטית. ש"ס ודגל התורה גינו את האלימות, אך טענו כי יש לגנות גם את מה שהגדירו "הרדיפה המתמשכת" נגד בני הישיבות. נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר המשפטים יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הרשות השופטת, נציגות השופטים ומשטרת ישראל גינו אף הם את האירוע וקראו למצות את הדין עם המעורבים.

סעיף 27א

המשטרה ממשיכה בחקירת האירוע ומהמפכ"ל רנ"צ דני לוי נמסר: "אסור שהזכות למחאה תהפוך למעשי אלימות, לגרימת נזק או לפגיעה באנשי ציבור". מהמשטרה נמסר כי כלל החשודים עצורים ובתום חקירתם, יובאו בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.