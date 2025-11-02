הומלס חשוד בהטרדה מינית של קטינות: "עשיתי את זה מטמטום"

הומלס בן 41 חשוד בהטרדת קטינות ברשת, כך פרסמה היום (ראשון) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרו של החשוד בביצוע עבירות מין בקטינות ברשת, רם בגדדי, בארבעה ימים נוספים.

נציגת המשטרה ציינה במהלך הדיון שנערך היום, כי החשדות נגדו התחזקו ובוצעו פעולות חקירה, אך בגדדי הפסיק לשתף פעולה. השופט טל ענר קבע כי מדובר בחשוד מסוכן והורה להאריך את מעצרו עד ליום רביעי, ה-5 בנובמבר. עוד הורה לשב״ס להציב עליו השגחה צמודה, מחשש שיפגע בעצמו או באחרים.

על פי החשד, בגדדי יצר קשר בטיקטוק, באינסטגרם ובוואטסאפ עם ילדות ונערות בנות 15-10, תחת פרופילים פיקטיביים וניהל עמן שיחות מיניות, שלח להן תכנים פורנוגרפיים וביקש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות.

עוד נודע, כי החקירה מתנהלת ביחידה 105 של להב 433, לאחר שמאז אוגוסט האחרון הצטברו ביחידה עשרות תלונות על גבר שפועל בדרך דומה. במהלך החיפוש בביתו של החשוד נתפסו שלושה טלפונים ניידים, שהופקו מהם ממצאים רבים.

תחילה, החשוד הודה במיוחס לו, קשר את עצמו לפרופילים המזויפים ואף הביע חרטה: "עשיתי את זה משעמום וטמטום". עם זאת, בגדדי טען שלא ידע שמדובר בקטינות - טענה שבמשטרה דוחים וטוענים כי נמצאו אינדיקציות לכך שהיה מודע לגילן.