פרשת מקורבי בן גביר: חשדות חדשים נגד ראש המטה דורפמן

פרסום ראשון: חשדות חדשים עלו במח"ש נגד ראש המטה של השר לביטחון לאומי, חנמאל דורפמן, כך נודע היום (שני) ל-i24NEWS. ביניהם, חשד שסייע לאסירים בטחוניים יהודים, באמצעות נציב שב"ס קובי יעקובי - בזמן שהיה המזכיר הבטחוני של השר בן גביר.

פרקליטו של דורפמן, עו"ד אריאל עטרי, מסר כי "החקירה מצביעה על פוליטיזציה של מח"ש ואי הכרות של מח"ש עם הוראות החוק".

אתמול נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי וראש המטה של בן גביר, דורפמן, נחקרו במח"ש. החקירה יצאה לפועל לאחר שבמח"ש הצליחו לפרוץ לטלפון הנייד של דורפמן אחרי כתשעה חודשים של ניסיונות - וככל הנראה החוקרים עימתו את השניים עם חומרים שנמצאו במכשיר.

כאמור, יעקובי שימש בשנים האחרונות בתפקידים בכירים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, ובכלל זה כמזכיר הביטחוני של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי החשד, העביר יעקובי למפקד ימ"ר ש"י, נצ"מ אבישי מועלם, מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירת סמויה בעניינו - ועדכן אותו על עצם קיומה. למרות ההחלטה שנתקבלה לגבי יעקובי, טרם הוחלט האם מועלם יעמוד גם הוא לדין.

נזכיר כי בחודש יולי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי, זאת בכפוף לשימוע. בהודעה נמסר כי הוא נחשד בעבירות מתחום טוהר המידות - מרמה והפרת אמונים ושיבוש חקירה.