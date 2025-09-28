גידל 80 שתילי קנאביס: מואשם בעלה של יועצת השרה מאי גולן

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד בעלה של יועצת השרה מאי גולן בגין גידול כ-80 שתילי קנאביס ואחזקת מעבדה בביתו. בין היתר, אותרו כלים רבים לצורך תחזוק המעבדה כגון כבלי חשמל, מנורות לד, יריעות אלומיניום וטפטפות.

טרם הגשת כתב האישום, פרסמנו כי ברכבים של בני הזוג אותרה כמות שאינה לצריכה עצמית מהסם - אחד הרכבים אף רשום בבעלות משרד ראש הממשלה. במשטרה מחשידים את השניים בעבירות סמים. לדברי החשוד המרכזי, עו"ד גבאי, המשטרה הציעה לו להיות עד מדינה. קרובת משפחתו שנעצרה, שומרת גם היא על זכות השתיקה.

עו"ד גבאי, שכבר הורשע בעבר בעבירות דומות, טען כי מדובר בגידול ביתי לצריכה עצמית בלבד. מנגד, גרסת היועצת לשרה גולן: "הוא אמר לי שהוא משפץ את החדר".

"לא רוצה להתערבב עם אנשים שליליים, לא רוצה להתערבב עם סוחרי סמים ולכן גידלתי לעצמי בבית שלי בשקט", טען עו"ד גבאי, "אם לא הייתי בעלה של היועצת הפרלמנטרית הספציפית, אף אחד לא היה מתעניין. היא לא ידעה שום דבר בשום דרך. זה היה בחדר נעול, אמרתי לה לא להיכנס כי אני מכין לה הפתעה. גידלתי בחדר שלא הייתה לה גישה אליו".

כאמור, בפרשה חשודה השרה כי קיבלה דבר במרמה והשתמשה בכספי ציבור. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים".