תמלולי החקירה של החשודים בפריצה לבית סולברג: "יש להם תמונות? אסור להודות"

תמלולים מחילופי דברים בין שניים מהחשודים בפריצה לביתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג שנחשפו הערב (ראשון) מראים לכאורה ניסיון לתאם גרסאות ולהתמודד עם הראיות שנאספו נגדם. במהלך השיחה דנים השניים בתמונות ובסרטונים שלטענתם הוצגו להם על ידי החוקרים, ומנסים להבין עד כמה ניתן להכחיש את מעורבותם.

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באחד הקטעים נשמע אחד החשודים אומר כי עורך דינו המליץ לו להודות רק אם ניתן לזהותו בבירור בתיעוד, בעוד החשוד השני מתעקש כי אין להודות גם אם הוצגו תמונות. בהמשך השיחה הם משוחחים על האפשרות שיוחזקו במעצר, על הסיקור התקשורתי של הפרשה ועל החשש מהמשך החקירה.

לקראת סיום נשמע אחד החשודים מתפלל מתוך פרק "שיר למעלות", בעוד חברו מנסה להרגיע אותו ואומר כי גורלם יוכרע בסופו של דבר בידי שמיים.

כזכור, כתב אישום הוגש היום נגד ארבעה מהמתפרעים סמוך לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג בתחילת החודש. כתב האישום מייחס לארבעה - נחמן פלטניק (20), אברהם פריד (20), גרשון חנון (21) ושמעון עטפ (41), מבית שמש, עבירת התפרעות, ולשניים מהם גם עבירת הסגת גבול. מעצרם הוארך עד להחלטה אחרת, ויתר החשודים בפרשה - שוחררו למעצר בית.