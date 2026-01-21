אחרי שבג"ץ החליט לא לנתח את גופות התינוקות שמתו במעון בירושלים, המטפלות עתרו הבוקר (רביעי) נגד הארכת מעצרן. קודם לכן, בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרן למשך 48 שעות לאחר שקבע שהן לא מסוכנות.

עורכי דינן, עו"ד אורי קורב ועו"ד סיון רוסו, מסרו כי "בית משפט השלום דחה את טענת המשטרה למסוכנות בעניינן של המטפלות המסורות, אך שגה כשהאריך את המעצר בשל חשש כללי לשיבוש ונוכח נתיחת הגופות. שתי הנשים, שהזעיקו בעצמן את כוחות ההצלה, משתפות פעולה באופן מלא בחקירתן, ואילו הנתיחה לבירור סיבת המוות בוטלה. בנסיבות אלו אין כל הצדקה להותירן במעצר".

בערר נטען כי "עתה, לאחר החלטת בית המשפט העליון, משהסתבר כי ממילא לא תתקיים נתיחת הגופות - ובירור סיבת המוות, ככל שיעלה הדבר בידי החקירה, תארך כחודש ימים לא כל שכן שאין עוד הצדקה להחזקתן במעצר".

כזכור, בג"ץ קיבל אתמול את עתירת המחלקה המשפטית של זק"א בשם משפחות התינוקות שמתו ביום ראשון במעון הלא חוקי בירושלים. העתירה לבג"ץ הוגשה לאחר שבית משפט המחוזי בירושלים אישר את בקשת המשטרה והפרקליטות לערוך נתיחה שלאחר המוות בגופות, בטענה כי המעשה מהווה פגיעה בכבוד המת.

עם האישור לביצוע הנתיחה, ביהמ"ש הוציא צו עיכוב עד השעה 12:00 כדי לתת למשפחות זמן לעתור לבג"ץ, מה שכאמור לבסוף קרה. במסגרת ההחלטה, התייעצו השופטים עם ד"ר חן קוגל מהמכון לרפואה משפטית.

עו"ד דרור שוסהיים שייצג את המשפחות מטעם זק"א: "מדובר בהחלטה חשובה המבטאת רגישות אנושית וכבוד למת, תודה לשופטים שהבינו".